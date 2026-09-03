Nos últimos meses, Washington aumentou a pressão econômica e diplomática sobre Manágua, capital da Nicaragu - Pixbay

Nos últimos meses, Washington aumentou a pressão econômica e diplomática sobre Manágua, capital da NicaraguPixbay

Publicado 03/09/2026 07:21

Washington pede nesse comunicado que seus aliados internacionais "encerrem imediatamente as operações habituais com essa ditadura brutal" do presidente Daniel Ortega e de sua mulher e copresidente, Rosario Murillo."As ditaduras que negam os direitos inalienáveis de seus cidadãos não deveriam gozar dos mesmos benefícios econômicos ou políticos que os governos comprometidos com a defesa da paz e da segurança hemisféricas", advertiu Rubio.A votação na Assembleia Nacional nicaraguense "erodiu ainda mais a ficção da democracia na Nicarágua", denunciou o chefe da diplomacia americana.Sem mencionar a condenação de Rubio, Ortega disse na noite de hoje que os EUA são "o inimigo de" países como a Nicarágua. "Simplesmente por serem uma potência militar mundial, sentem-se no direito de agredir em qualquer parte do mundo", criticou o presidente, no aniversário do Exército de seu país, ao qual agradeceu pelo apoio à emenda."Aos que nos ameaçam constantemente, aqui está um povo e um Exército que não se vendem nem se rendem jamais", acrescentou Ortega, que governa com poder absoluto e um forte controle da sociedade nicaraguense após os protestos de 2018, cuja repressão deixou cerca de 300 mortos, segundo a ONU, e centenas de milhares de exilados.Washington aumentou nos últimos meses a pressão econômica e diplomática sobre Manágua, com sanções contra as principais figuras do regime e também mobilizando seus aliados na América Latina, mediante comunicados conjuntos."A Administração Trump segue comprometida a identificar e implementar ações para abordar as violações dos direitos humanos do regime de Murillo-Ortega, inclusive em fóruns como a Organização dos Estados Americanos" acrescentou o texto.Washington e seus aliados regionais conseguiram que a OEA aprovasse em 19 de agosto a convocação de uma reunião "urgente" de chanceleres da região, uma medida incomum.A OEA vai celebrar um Conselho Permanente na quinta-feira para abordar a data e o local desse encontro.