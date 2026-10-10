Trump tem tentado atribuir os preços recordes do diesel nos EUA à Ucrânia, em vez da guerra liderada por Washington no Irã - Andrew Harnik / Getty Images

Trump tem tentado atribuir os preços recordes do diesel nos EUA à Ucrânia, em vez da guerra liderada por Washington no IrãAndrew Harnik / Getty Images

Publicado 10/10/2026 18:17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 10, que era hora de a Ucrânia ter um novo presidente, sugerindo que Volodymyr Zelensky não fez o suficiente para acabar com a guerra de seu país com a Rússia e culpando-o pelos altos preços do diesel nos EUA.

"Sugiro que encontrem um novo líder que consiga fechar acordos, porque ele Zelensky poderia ter fechado muitos acordos e, por algum motivo, nunca o faz", disse Trump.

O republicano, que na sexta-feira fechou um acordo com o presidente russo Vladimir Putin para comprar diesel da Rússia numa tentativa de lidar com os altos preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA, vem pressionando Zelensky há semanas para que suspenda os ataques à infraestrutura energética russa.

Trump também tem tentado atribuir os preços recordes do diesel nos EUA à Ucrânia, em vez da guerra liderada pelos EUA no Irã, que elevou os preços mundiais da energia. "Ele quer criar problemas para o mundo. Ele quer criar problemas para nossos agricultores, nossos pecuaristas, com o diesel", disse Trump, antes de partir para o Tennessee, onde faria um comício com eleitores republicanos.

Uma pesquisa realizada no mês passado pelo Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC e publicada em 1º de outubro constatou que os americanos desaprovam a forma como Trump tem lidado com o Irã e o culpam pelo aumento dos preços.

Trump também sugeriu que, se ele fosse presidente dos EUA em 2022, "essa guerra nunca teria começado. Não havia motivo para que essa guerra com a Ucrânia e a Rússia tivesse começado. Ela começou por incompetência."

Zelensky "perdeu 30% do seu país e mais de um milhão de pessoas foram perdidas no conflito, com mais de 2 milhões de mortos. Essa é uma guerra que nunca deveria ter começado. E acho que está na hora de a Ucrânia ter um novo presidente", disse Trump.

Estimativas independentes apontam que cerca de 20% do território ucraniano está sob controle russo. Autoridades de defesa britânicas estimaram recentemente que cerca de meio milhão de soldados russos foram mortos na guerra; não existem estimativas recentes confiáveis sobre o número de ucranianos mortos.