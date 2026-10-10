Trump tem tentado atribuir os preços recordes do diesel nos EUA à Ucrânia, em vez da guerra liderada por Washington no IrãAndrew Harnik / Getty Images
Trump diz que Ucrânia precisa de novo presidente
O republicano ainda culpou Zelensky por alta do diesel nos EUA; ele é crítico a ataques de Kiev a refinarias de petróleo da Rússia
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Furacão Isaías deixa quatro mortos nos EUA
Quase um milhão de pessoas estão sem energia elétrica; o fenômeno perdeu força mas ainda pode provocar chuvas fortes
Ataques russos no sul da Ucrânia deixam 15 mortos
Esforços diplomáticos, sob mediação dos Estados Unidos, não produziram nenhum resultado concreto até o momento
Turquia proíbe redes sociais para menores de 15 anos
Medida entrará em vigor em 1º de novembro
Terremoto de magnitude 7,7 deixa 27 feridos no Panamá
Tremor provocou desabamentos, danificou estradas e deixou uma localidade incomunicável por via terrestre
Copiloto da Flydubai planejava atentado em Israel
Inspirado no 11 de setembro, o objetivo era fazer o avião cair em Tel Aviv; passageiros conseguiram retomar o controle da aeronave
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