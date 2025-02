Ajude a localizar Samely Martins do Prado, 13 anos de idade, levada por um individuo de 28 anos. Informações pelos telefones 22- 99845-7609, 22-99279-5122 ou 22- 98813-0668. - Arquivo Familiar

Publicado 12/02/2025 20:25 | Atualizado 12/02/2025 20:26

Natividade- Na manhã de terça-feira (11), autoridades policiais de Minas Gerais, em colaboração com órgãos fluminenses como a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, intensificaram as buscas pela estudante Samely Martins do Prado, de 13 anos.



Samely saiu de casa no Cruzeiro do Marambaia, Zona Rural de Natividade, na noite de sábado (08), acompanhada por um homem de 28 anos. O indivíduo também levou o carro da família, um Volkswagen Gol preto, placa GYW 9274. Antes de partir, alguém teria "dopado" a irmã mais velha, responsável por ela na ausência dos pais.



O suspeito, oriundo da região de Muriaé-MG, e recém-chegado à área, onde realizava trabalhos esporádicos, abandonou o veículo na zona rural do município mineiro. O carro foi localizado às margens de uma estrada, próximo à localidade de Pirapanema-MG.



O desaparecimento de Samely foi registrado no domingo (09) na 140ª Delegacia de Polícia de Natividade. Informações do Conselho Tutelar indicam que familiares foram até o distrito itaperunense de Retiro Muriaé depois de encontrarem uma uma pista, mas não tiveram sucesso.



A polícia pede a colaboração da população para localizar Samely e solicitam que qualquer informação relevante seja comunicada através do WhatsApp da 143ª DP – Itaperuna/RJ, pelo número 22- 98831-8027. O sigilo das informações é garantido.

NinoBellieny