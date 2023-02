O prefeito Abraãozinho (terno preto), filho do homenageado, a vice Flávia Duarte, e os vereadores marcaram presença na inauguração do novo salão nobre - Divulgação / CMN

Publicado 01/02/2023 19:44

O espaço, criado onde antes funcionava o antigo Plenário, abriga uma homenagem a Miguel Abraão Divulgação / CMN

O deputado estadual e ex-presidente da Câmara, Rafael Nobre, descerra a placa do novo salão nobre junto com o prefeito Abraãozinho Divulgação / CMN

Nilópolis – A Câmara de Vereadores de Nilópolis inaugurou na última segunda-feira (30/01), o Salão Nobre Miguel Abraão. O nome é uma homenagem ao ex-vereador e presidente da Câmara Municipal, além de ex-prefeito de Nilópolis. O espaço criado onde antes funcionava o antigo Plenário, abriga uma homenagem a Miguel Abraão, além de duas galerias, uma com todos os presidentes da Casa Legislativa, e a outra com todas as legislaturas anteriores.Em uma televisão, é possível acompanhar a história da Câmara e suas transformações ao longo dos anos. Além de preservar a história da Câmara Municipal de Nilópolis, o salão servirá para convenções, solenidades especiais, exposições culturais e outros eventos de interesse público.Marcaram presença na solenidade, o deputado estadual e ex-presidente da Câmara, Rafael Nobre (União Brasil); os vereadores Alvinho, Farol, Flávio Vergueiro, Jorginho Scalise e Leandro Hungria, além do vereador Magrão Nobre, de São João de Meriti.Representando o homenageado, esteve presente o filho de Miguel, o prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto (PL) e familiares. Outras autoridades também prestigiaram o evento, como a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), secretários municipais e o presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis, que representou Anísio Abraão David, irmão de Miguel Abraão.