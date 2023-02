A avaliação do Quero-Quero acontecerá no Estádio Joaquim de Almeida Flores, na Rua Arnaldo Tavares 262, bairro Nova Cidade, em Nilópolis - Divulgação

Publicado 05/02/2023 13:29

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, um dos clubes mais tradicionais da Baixada Fluminense, promoverá na próxima semana (06/02, 08/02 e 10/12), às 14h, uma avaliação (peneira) para a equipe sub-20 visando às competições da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e outros torneios. É obrigatório levar atestado médico.



A avaliação do Quero-Quero acontecerá no Estádio Joaquim de Almeida Flores, na Rua Arnaldo Tavares 262, bairro Nova Cidade, em Nilópolis.



Mais informações nos telefones: (21)96444-0506 / 96014-3562 / 98201-3906.

