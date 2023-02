Sr. Nilton com os policiais militares que o localizaram desorientado em Olinda - Divulgação / 20º BPM

Publicado 01/02/2023 22:58

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) tiveram uma grande atitude na noite desta terça-feira, no bairro de Olinda, em Nilópolis. Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro, quando perceberam um idoso andando meio desorientado. Para surpresa dos agentes, o senhor se tratava de um sargento PM reformado, que toma medicação controlada e havia saído pela manhã para comprar pão e não voltou para casa.



Um dos policiais militares, viu em um grupo em comum de WhatsApp (telefone) que o idoso era pai de um colega de farda (PM). Após os contatos, senhor Nilton foi levado de volta para o reencontro com o filho e os familiares.

O filho do Sr. Nilton, também policial militar, fez questão de agradecer nas redes sociais aos colegas de farda que acharam seu pai.

O filho agradeceu aos colegas de farda por terem encontrado seu pai Divulgação / 20º BPM