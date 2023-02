Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto - Divulgação / GPFer

Publicado 01/02/2023 22:19

Nilópolis – Policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam um criminoso na Estação Ferroviária de Nilópolis, no Centro, na noite desta quarta-feira (01/02), acusado de praticar um homicídio no estado do Maranhão. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

O preso foi conduzido para ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).