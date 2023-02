A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP - Twitter / Pmerj

A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 01/02/2023 22:33

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam uma mochila com 350 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor, no início da noite desta quarta-feira (01/02), no bairro Paiol, em Nilópolis.

Na ação, os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Paiol, quando avistaram um homem em atitude suspeito em uma motocicleta na Rua Canadense. Ao efetuarem o cerco para a abordagem, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo (tiros) contra a guarnição, acertando somente o capô da viatura, conseguindo fugir pelos acessos da Comunidade da Jaqueira.

Os agentes conseguiram apreender uma mochila, que o suspeito deixou cair na fuga, com as drogas (trouxinhas de maconha) e um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).