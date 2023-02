O "Encontro de Quilombos" entre Beija-Flor e Mangueira acontecerá na Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis - Divulgação

O "Encontro de Quilombos" entre Beija-Flor e Mangueira acontecerá na Avenida Mirandela, no Centro, de NilópolisDivulgação

Publicado 02/02/2023 22:05 | Atualizado 02/02/2023 22:11

Nilópolis – A Avenida Mirandela, em Nilópolis, receberá neste sábado (04/02), a união de duas grandes campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. A Beija-Flor de Nilópolis recepcionará a coirmã Mangueira, em mais uma edição do “Encontro de Quilombos”, um ensaio de rua aberto e gratuito em que a escola de samba nilopolitana recebe convidadas pelas ruas da cidade. Um belo aperitivo do “Maior Espetáculo da Terra”, a partir das 18h, na principal via da área central do município.

A Mangueira se concentra a partir das 18h. Enquanto a Beija-Flor, se reúne às 20h, se apresentando logo em seguida para o público. Tudo gratuito para os foliões.



MANGUEIRA



Em 2023, a Mangueira desfilará com o enredo “As Áfricas que a Bahia canta”, de Annik Salmon e Gui Estevão.

BEIJA-FLOR

A Beija-Flor será a quinta agremiação a desfilar pelo Grupo Especial na segunda-feira (20/02) de Carnaval, com o enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”, dos carnavalescos André Rodrigues e Alexandre Louzada.



Serviço - “Encontro de Quilombos” - Ensaio de Rua

Data: Dia 04 de fevereiro (sábado)

Convidada: GRES Mangueira

Horários: Mangueira se concentra às 18h, e a Beija-Flor às 20h

Local: Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis.