O corte de cabelo esteve entre os serviços oferecidos na ação - Divulgação / PMN

O corte de cabelo esteve entre os serviços oferecidos na açãoDivulgação / PMN

Publicado 02/02/2023 19:34 | Atualizado 02/02/2023 19:41

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis fechou parceria com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e a ONG Gotas de Misericórdia, em ação social para pessoas com vulnerabilidade social e em situação de rua. Foram realizados 118 atendimentos nesta quarta-feira (01/02).

De 15 em 15 dias, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico estará disponibilizando serviços de isenção de identidade, certidão de casamento, nascimento e óbito, balcão de emprego, corte de cabelo, trança e sobrancelha, além de serviços digitais.

O secretário Eduardo Amorim (em pé), acompanhou de perto a ação social Divulgação / PMN

Jenesis Paulo Oliveira dos Santos, de 30 anos, entregou seu currículo e está esperançoso. "Vim buscar ajuda para arrumar emprego e mudar de vida. Achei ótima essa ação. Estou com esperança de conseguir."O secretário Eduardo Amorim, acompanhou de perto a ação. “Este serviço visa ajudar vários cidadãos com muita vulnerabilidade e que buscam soluções para as suas vidas. Iremos realizar em todas as primeiras quartas-feiras do mês no mesmo local."