A nova mesa diretora eleita da Câmara Municipal de Nilópolis com o presidente Zé Ribeiro (terno branco) no comando da Casa Legislativa no biênio 2023/2024 - Divulgação

Publicado 06/02/2023 23:46 | Atualizado 06/02/2023 23:50

Nilópolis – A Câmara Municipal de Nilópolis elegeu na última sexta-feira (03/02), sua nova mesa diretora para o biênio 2023/2024. A eleição aconteceu após a saída do então vereador e presidente da Casa, Rafael Nobre (União Brasil), que foi eleito deputado estadual nas eleições de 2022, que acaba de assumir seu novo cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A eleição elegeu o vereador Zé Ribeiro (PL) como o novo presidente da Casa Legislativa nilopolitana. Completam a mesa diretora os vereadores: Anderson Campos (Republicanos)/vice-presidente; Rafael Régis (Solidariedade)/1º secretário; e Russão Gomes (Podemos)/2º secretário.