O novo CAPS AD fica na Rua Felicidade de Jesus Teixeira, 75, na antiga Praça da Bíblia - Divulgação / PMN

Publicado 07/02/2023 17:37 | Atualizado 07/02/2023 17:39

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), a secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro, o deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil-RJ), e outras autoridades participaram nesta segunda-feira (06/02), da inauguração da nova sede do Centro que de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS) que atende usuários de álcool e drogas, por isso chamado de CAPS AD. Antes localizado na Estrada Mirandela, ele agora fica na Rua Felicidade de Jesus Teixeira, 75, do outro lado da cidade, na antiga Praça da Bíblia.

O prefeito Abraãozinho, a vice Flávia Duarte, o deputado Ricardo Abrão e outras autoridades, descerram a placa no novo CAPS AD Divulgação / PMN

"Agradeço aos pacientes pelo carinho, amor e respeito que têm por nós. E também temos por vocês. Eu, por exemplo, conheço um dos frequentadores desde criança e me sinto feliz por ver que está bem. Existe uma máxima que diz que a melhor forma de agradar a Deus é olhar pelo semelhante. Essa obra faz parte dos dois anos de intervenções que estamos fazendo na cidade", discursou Abraãozinho, agradecendo em seguida ao governador Cláudio Castro, pela parceria no Programa "Dá-lhe Obras", para as realizações no município.O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) Novos Tempos faz parte do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e oferece atendimento diário a pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua.