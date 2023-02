O Programa Segurança Presente é fruto de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 13/02/2023 14:43 | Atualizado 13/02/2023 14:59

Nilópolis - O Programa Segurança Presente completou um mês de funcionamento em Nilópolis neste domingo (12/02), com cerca de oito mil abordagens, contabilizando oito prisões por roubo, e cinco detenções por furto de moto, furto de farmácia, receptação de moto roubada, e posse e uso de drogas.

O secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França, fez um balanço positivo da atuação dos 22 policiais militares que patrulham a cidade em 11 viaturas adquiridas pelo município. "O Programa Segurança Presente tem sido muito importante em nossa cidade, atuando em conjunto com os agentes da Guarda Municipal e dos integrantes do Proeis. É mais uma ação que veio para agregar e trazer mais segurança à nossa Nilópolis, e sinto que pode melhorar ainda mais", garantiu França, reforçando que com a atuação do programa no Centro, outros agentes de segurança podem agir nos demais bairros da cidade.O reforço na segurança da cidade conta com 22 policiais, sendo oito fixos e 14 na modalidade de Regime Adicional de Serviço (RAS), que patrulham diariamente o Centro com oito motos, duas viaturas, a pé e também com uma van, das 8h às 20h. O funcionamento da base, instalada na Praça dos Estudantes, no Centro, é das 6h às 22h, com coordenação do Tenente João Barros.Os demais bairros do município são atendidos pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), implantado em Nilópolis em setembro de 2022. A base operacional fica na Praça dos Estudantes e a ação é fruto de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Nilópolis.