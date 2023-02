Cridemar Aquino, Isabel Fillardis, Wel Aguiar e Ana Paula Black são alguns dos destaques do quadro composto por 100 foliões da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 09/02/2023 18:48

Nilópolis - Nomes como dos atores Cridemar Aquino, Adam Lee, Isabel Fillardis, Wel Aguiar, Ana Paula black, Ana Terra e Gabriel Chadan, são alguns dos destaques do quadro composto por 100 foliões que se preparam para fazer bonito na Sapucaí e conquistar o título para a Beija-Flor de Nilópolis.

Sem revelar o segredo, de uma das atrações da agremiação, os coreógrafos Márcio Vieira e Fabrício Ligiero, garantem que o público pode esperar uma apresentação passando firme com o seu rolo compressor. Será um espetáculo de 100 pessoas cantando, gritando por uma reparação. Todos podem aguardar uma escola toda não sendo calada e oprimida . Como diz o samba "Deixa Nilópolis passar pela nossa independência por cultura popular".

Os coreógrafos Márcio Vieira e Fabrício Ligiero nos ensaios que prometem surpreender o público na Sapucaí Divulgação

Os coreógrafos Márcio Vieira e Fabrício Ligiero estão na Beija-Flor desde 2014 Divulgação

Os artistas que assinam o quadro “Independência ou Morte” ressaltam que as coreografias são importantes para a evolução da escola e têm um peso e responsabilidade enorme nas apresentações. "Acreditamos que é um 'Musical Carnavalizado', onde temos foliões , apaixonados por carnaval , pela agremiação disponíveis corporalmente para contar essa história. As Alas / Alegorias Coreografadas têm um papel fundamental dentro da sinopse do enredo , do desenvolvimento e da execução. Com a Coreografia de Encenação você conta melhor aquela história. O Carnaval é um teatro a céu aberto", afirmam.Ainda sobre o trabalho, eles relatam que é bem planejado e alinhado com o carnavalesco da escola. “O nosso trabalho em si é muito mais cênico que só coreográfico , tentamos reproduzir o cenário dramatúrgico sugerido pelos carnavalesco, utilizando de teatro e dança".Na escola desde de 2014, Márcio e Fabrício atuavam como assistentes do coreógrafo Marcelo Misailidis, responsável pela Comissão de Frente da Beija-Flor de Nilópolis durante 8 anos. Após a saída de Misalidis em 2022, a dupla foi convidada a permanecer na agremiação ocupando a função de direção artística de algumas ações cênicas que a escola trará no desfile de 2023.