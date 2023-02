O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Neca, acompanhou o início da intervenção de manilhamento no Centro - Divulgação

Publicado 08/02/2023 11:52 | Atualizado 08/02/2023 11:56

Nilópolis - A Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis iniciou, nesta semana, uma grande intervenção na Travessa Antônio Pereira Sobrinho, esquina com a Avenida Mirandela, no Centro. A obra será de troca de todas as manilhas do local, reconstruindo a rede de águas pluviais e de esgoto.



O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Neca, o prefeito Abraaõzinho (PL) e o vereador Leandro Hungria (Solidariedade) acompanharam o início da intervenção. Para Neca, a obra vai dar tranquilidade aos moradores da Travessa Pereira Sobrinho.

"A obra está a pleno vapor. Estamos trocando todas as manilhas e fazendo uma nova rede de águas pluviais. Era um problema crônico desta travessa, que há anos vinha trazendo transtornos aos moradores. Seguimos trabalhando com afinco para dar conta das demandas da cidade", afirmou o secretário.

A expectativa é que a obra na travessa se estenda até o meio da próxima semana. Em seguida, após todos os reparos feitos na rede de esgoto, a Semserp vai entrar com o asfalto.