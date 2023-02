A exposição fica disponível no primeiro e segundo piso do shopping, onde os visitantes podem conferir de perto até o dia 18 de fevereiro - Divulgação

A exposição fica disponível no primeiro e segundo piso do shopping, onde os visitantes podem conferir de perto até o dia 18 de fevereiroDivulgação

Publicado 08/02/2023 20:56

Nilópolis - O clima de Carnaval já está embalando os foliões nilopolitanos. A Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis é a grande homenageada na 'Exposição Memórias do Carnaval', em cartaz no Shopping Nilópolis Square, no Centro, de Nilópolis. A mostra ficara disponível no primeiro e segundo piso do shopping, onde os visitantes podem conferir de perto até o dia 18 de fevereiro, das 9h às 22h. A entrada é gratuita.



O acervo disponibilizado pela Beija-Flor, conta com fantasias exclusiva do protótipo de 2023, da ala da comunidade, “Sonho liberdade Malê”, “Ode aos Botocudos”, e exclusivas que foram utilizadas na Marques da Sapucaí nos últimos campeonatos.



A escola nilopolitana possui 14 títulos no Carnaval do Rio de Janeiro angariados durante seus 74 anos de existência. Além de uma excepcional exposição visual, a amostra também conta com a história do carnaval carioca.

O acervo disponibilizado pela Beija-Flor conta com as fantasias exclusiva do protótipo de 2023, da ala da comunidade, "Sonho liberdade Malê", "Ode aos Botocudos" Divulgação O Shopping Nilópolis Square fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras 100, Centro, Nilópolis. A entrada é gratuita.