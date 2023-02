O Centro Educacional de Terapias Integradas para Pessoas com Deficiência (PCD) funcionará no Parque Municipal do Gericinó - Divulgação / PMN

Publicado 10/02/2023 20:16

Nilópolis - Nilópolis ganhou um Centro Educacional de Terapias Integradas para Pessoas com Deficiência (PCD), no Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão. A inauguração ocorreu nesta sexta-feira (10/02). O espaço é destinado à estimulação precoce, motora, auditiva, visual, manual das crianças de seis meses a seis anos de idade.



"Muitos tinham que ir para vários lugares diferentes para ter uma terapia completa. A partir de hoje estaremos oferecendo tudo em um lugar só, com muito amor, carinho e dedicação, como a gente sempre trabalhou. A gente fica muito feliz de estar aqui agora. Estamos entregando uma obra deste tamanho, que significará muita diferença na vida dessas crianças", discursou o prefeito Abraãozinho. O Centro Educacional de Terapias Integradas Marlene dos Santos Abraão, é fruto da parceria das secretarias de Educação e Saúde. O local contará com psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, pediatras, entre outras especialidades.

Em 2017, a rede municipal atendia 105 crianças com laudo. Atualmente conta com 389. No Centro Educacional de Terapias Integradas, 180 crianças serão acompanhadas.

Kayque Freitas tem quatro anos e estuda no CEI Isaura da Costa Sá Coelho. Ele nasceu com hidrocefalia e está sob acompanhamento para um possível enquadramento no transtorno do espectro autista. Sua mãe, Amanda Freitas dos Santos, de 38 anos, acredita que o Centro fará bem para as crianças.

"Eu estou achando uma maravilha porque muitas mães não têm a possibilidade de pagar um plano de saúde, e hoje, com a inauguração desse espaço, vai ser um bem muito grande. Não só para o meu filho, como para o filho de todas as mães que necessitam desse cuidado, dessa atenção especial, um olhar humano para essas crianças que necessitam desse carinho", disse Amanda.



"Um governo empenhado como o do Abraão, que durante toda a campanha pregamos que governaríamos com amor. Aqui as nossas crianças terão todos os atendimentos integrados. Saúde e educação. Esse espaço vai trazer pra vocês paz, porque eu sei que é muito disso que a família de um especial procura", salientou a vice-prefeita e professora Flávia Duarte (PL). O Ercelino do Nascimento dos Reis, de 33 anos, levou seu filho Gustavo Nascimento, de três anos, para conhecer o novo espaço. Estudante do CEI Celso Duarte, a criança tem diagnóstico de autismo moderado e receberá os cuidados no Centro. "Gostei muito dessa iniciativa. Não estava achando alguns tratamentos e aqui vai ter tudo. Vai ajudar muito. Ele adorou a sala, fez a bagunça dele", contou o pai.