A mãe feliz com a pequena Hadassa nos braços, e as agentes do Programa Segurança Presente de Nilópolis - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 13/02/2023 15:28 | Atualizado 13/02/2023 15:29

Nilópolis – Policiais militares do Programa Segurança Presente de Nilópolis, socorreram neste domingo (12/02), uma mulher que havia entrado em trabalho de parto, e estava com dificuldade de chegar ao hospital. Os agentes foram acionados pelo marido da mulher, e prontamente socorreram a esposa, a conduzindo para Maternidade Domingos Lourenço, no Centro.



O socorro foi feito em tempo hábil, com a mulher conseguindo realizar o parto na unidade hospitalar, dando à luz a pequena Hadassa. O marido, André, nas redes sociais, fez questão de agradecer o auxilio e a ajuda dos agentes do Programa Segurança Presente, em Nilópolis.



“O Segurança Presente teve um papel de extrema importância na minha vida. Estou muito feliz, eles me ajudaram com o nascimento da minha filha. A bolsa da minha esposa estourou, senão fossem eles, eu não saberia o que fazer, e eles estavam no momento certo, na hora certa de nos abençoar. Eles pegaram a viatura, com todo o cuidado. Estamos aqui pra agradecer esse trabalho, muito importante na nossa cidade. Quero muito agradecer a vida de cada um deles. Muito obrigado ao Segurança Presente”, disse o pai.