Policiais militares do Programa Segurança Presente estiveram presentes na Praça dos Estudantes - Divulgação / Segurança Presente

Policiais militares do Programa Segurança Presente estiveram presentes na Praça dos EstudantesDivulgação / Segurança Presente

Publicado 22/02/2023 23:12 | Atualizado 22/02/2023 23:14

Nilópolis – A Polícia Militar marcou presença na tarde desta quarta-feira (22/02), na Praça dos Estudantes, em Nilópolis, reforçando o policiamento na área central do município, onde os nilopolitanos acompanharam a apuração dos votos das escolas de samba do Rio de Janeiro, através de um telão instalado no Centro.



Policiais militares do 20º BPM estiveram posicionados no Centro, de Nilópolis Divulgação

A representante da cidade, a Beija-Flor de Nilópolis, terminou o Carnaval de 2023, na quarta colocação.

Policiais militares da Patrulha Maria da Penha, que conscientiza e preveni a Violência Contra Mulher, também marcaram presença na Praça dos Estudantes Divulgação

A Imperatriz Leopoldinense ficou com o título do Carnaval Carioca em 2023. Policiais militares do Programa Segurança Presente, do 20º BPM (Mesquita), e da Patrulha Maria da Penha, que conscientiza e preveni a Violência Contra Mulher, fizeram o cordão de segurança na Praça dos Estudantes, que contou com grande aglomeração de foliões nilopolitanos.A representante da cidade, a Beija-Flor de Nilópolis, terminou o Carnaval de 2023, na quarta colocação.