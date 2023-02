Muitos preservativos foram distribuídos para os nilopolitanos - Divulgação

Publicado 16/02/2023 23:40

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde na ação na Praça dos Estudantes Divulgação

Nilópolis – Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria de Saúde de Nilópolis realizou nesta quarta-feira (15/02), uma ação de conscientização e prevenção à AIDS, na Praça dos Estudantes, no Centro.Foram distribuídos preservativos e folhetos educativos, além da realização de auto-testes de HIV e testes-rápidos de HIV.