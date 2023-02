A pistola e os carregadores apreendidos com os presos em Nilópolis - Divulgação

Os dois assaltantes presos pelos agentes do Programa Segurança Presente de Nilópolis Reprodução

Nilópolis – Policiais militares do Programa Segurança Presente de Nilópolis, prenderam na tarde desta segunda-feira (13/02), dois assaltantes que iriam praticar o golpe de “saidinha de banco”, em uma agência bancária, no Centro. Os agentes foram alertados pelos pedestres que havia uma dupla armada em atitude suspeita na entrada de um banco, na Avenida Getúlio Vargas. Com a dupla presa, os agentes apreenderam uma pistola e carregadores com munições.Os acusados presos são: Alex Francisco Gomes, 37 anos, e Wesley Barros Carneiro, de 26, que confessaram que iriam efetuar um roubo contra um empresário do ramo de postos de combustíveis, os quais não souberam informar o nome.Os presos foram encaminhados para o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis), e em seguida, para a 54ª DP (Belford Roxo).