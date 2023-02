A previsão de início nas localidades é no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher - Divulgação

Baixada Fluminense - A partir do mês de março de 2023, seis municípios da Baixada Fluminense poderão contar com o mais novo aplicativo de transportes voltado para o público feminino, o Lady Driver. Agora os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçú, Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti vão aderir o serviço voltado exclusivamente para as mulheres, depois do Rio de Janeiro e Niterói. A previsão de início nas localidades é no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher.



A iniciativa poderá facilitar não apenas no quesito segurança ao disponibilizar um serviço de mulheres para outras mulheres, mas para impulsionar o empreendedorismo feminino. As motoristas interessadas poderão se inscrever para o processo de seleção pelo app Lady Driver Go e precisarão atender a um critério detalhado de avaliações que vão desde as condições do carro de trabalho, ao comportamento pessoal.



A embaixadora da marca na região, a empresária Bianca Daher comemora o empreendimento. “Esta é a oportunidade única para as mulheres que estão desempregadas e que precisam de uma renda. E não é apenas isso, estamos falando de empoderamento feminino e autonomia financeira”, disse.

Uma outra novidade do serviço é que os pais de crianças e adolescentes, poderão solicitar as corridas agendas para que os filhos viajem sozinhos, no chamado “Lady Kiddos”. Já para as pessoas da melhor idade, o app também disponibiliza o “Lady Care”.



“Pensando nas usuárias, este é um serviço que inspira muito mais confiança fazendo com que as clientes estejam menos vulneráveis aos casos de assédio, constrangimento e outros tipos de desrespeito. Os homens até podem utilizar o serviço da Lady Driver se estiverem acompanhando a usuária titular da conta, mas não é permitido que eles sejam os solicitantes ou motoristas”, enfatizou Bianca.



Para aquelas que querem empreender, o processo de seleção das motoristas ainda está aberto. Basta acessar o app Lady Driver Go e se cadastrar para ter início aos treinamentos e atividades. O app funciona nos sistemas Android e iOS. O primeiro encontro presencial das Ladies motoristas está marcado para o para acontecer no próximo dia 15 de fevereiro, às 08h, com um coffee-break no Maria Flor Spa & Eventos, em Belford Roxo. O evento contará com palestras de uma advogada esclarecendo as principais dúvidas das novas contratadas e de um mecânico com a temática "mecânica rosa".