A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 57ª DP - Divulgação

Publicado 14/02/2023 13:30 | Atualizado 14/02/2023 15:50

Nilópolis – Policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Nilópolis, prenderam na manhã desta terça-feira (14/02), dois homens que furtaram cabos de trens da Supervia, na Estação de Trem, de Nilópolis.

Policial militar do Proeis Nilópolis com um dos presos que furtaram cabos da Supervia Divulgação

De acordo com os agentes, eles receberam a informação de populares que quatro homens estariam furtando os cabos da concessionária de trens urbanos. Os policiais do Proeis que estavam na Avenida Getúlio de Moura com Rua João Rodrigues da Cunha, no Centro, conseguiram interceptar os quatro homens ainda no interior da estação de trem, sendo que dois deles conseguiram fugir, com os outros dois sendo presos.Foram presos: Cláudio Fernandes Vieira, de 29 anos, e Rodrigo Pinheiro Cardoso, de 26. Os acusados, e todo o material apreendido, foram conduzidos para o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis).Como não foi constatado o flagrante do furto pelos policiais civis, o material foi apreendido, a ocorrência feita, e os presos foram soltos.