A ocorrência com a droga apreendida foi registrada da 54ª DP - Twitter / Segurança Presente

Publicado 14/02/2023 15:46 | Atualizado 14/02/2023 15:49

Nilópolis - Policiais militares do Programa Segurança Presente de Nilópolis, prenderam em flagrante um traficante nesta segunda-feira (13/02), com 72 comprimidos de ecstasy. Segundo os agentes, o criminoso que estava na garupa de uma motocicleta, afirmou que venderia as drogas no Centro, do Rio de Janeiro, durante o Carnaval. Com ele, foi apreendido ainda, um celular e dinheiro.

O preso foi conduzido para ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).