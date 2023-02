A carteira permite a participação gratuita em feiras municipais, estaduais e federais, além de acesso ao microcrédito junto à AG Rio - Divulgação / PMN

Publicado 14/02/2023 20:37 | Atualizado 14/02/2023 20:38

Nilópolis - Na última semana, mais de 20 artesãs formadas pela Casa da Mulher Nilopolitana, em Nilópolis, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, adquiriram a carteira do Programa do Artesanato Brasileiro, junto à Secretaria Estadual de Turismo. O período para receber a carteira é de no mínimo 30 dias.

A Casa da Mulher Nilopolitana forma artesãs anualmente com objetivo de inserir empreendedoras no mercado de trabalho.

A carteira de artesão permite a participação gratuita em feiras municipais, estaduais e federais, além de acesso ao microcrédito junto à AG Rio (Agência Estadual de Fomento). O cadastro pode ser feito através do site https://www.programadeartesanato.rj.gov.br/

