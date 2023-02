Em 2022, foram 268 casos registrados, 85 a menos que em 2021 - Divulgação / PMN

Publicado 15/02/2023 18:05

Nilópolis - Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Nilópolis registrou queda no número de roubos de veículos. Os números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam uma queda de 24% em 2022, em comparação ao ano anterior. Foram 268 casos registrados, 85 a menos que em 2021.

A média mensal em 2022 foi de 22 veículos, e em 2021, 29. A última vez que Nilópolis havia apresentado um número menor foi em 2010, com 23 de média mensal. A cidade vem mostrando uma redução nas ocorrências relacionadas a roubo de veículos desde 2018, quando houve uma diminuição de 35%. Outros crimes contra o patrimônio, como roubo de carga, também tiveram queda significativa nos registros.

O ano de 2023 também começou apresentando diminuição. Em janeiro, foram registrados apenas sete, um número jamais alcançado desde 2003, quando o Instituto de Segurança Pública começou a registrar. Enquanto no atual mês de fevereiro, a cidade ficou três dias da segunda semana sem ocorrências do tipo.

Os primeiros números de 2023 vão ao encontro da implantação do programa Segurança Presente na cidade, que completou um mês no último dia 12. “Esse é o resultado do trabalho em conjunto do 20º BPM com a Secretaria Municipal de Segurança e o Segurança Presente’’, explica o tenente João Barros, coordenador do programa no município.

O secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França, celebrou a redução da criminalidade na cidade. “É muito gratificante. Como sempre digo, ninguém é forte sozinho. Quem ganha é o munícipe, que fica mais seguro e tranquilo”, disse ele, reforçando que com a integração da Guarda Municipal com os programas Proeis e Segurança Presente, Nilópolis segue na direção certa para trazer mais segurança aos nilopolitanos.