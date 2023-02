A praça tem quadra poliesportiva, parquinho, academia ao ar livre, futmesa, bancos, mesas com jogos de xadrez, pergolado de 10x5 e uma pista de malha - Divulgação / PMN

Publicado 23/02/2023 15:37 | Atualizado 23/02/2023 15:38

Nilópolis - Moradores do bairro Nova Cidade, em Nilópolis, comemoraram mais uma benfeitoria do pacote "Dá-lhe Obras", realizado pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. Durante a noite da última quinta-feira (16/02), a Praça Beija-flor foi entregue para a população após reforma. O espaço conta com pista de malha e ampla área de lazer.



O prefeito Abraãozinho, a vice Flávia Duarte, vereadores e autoridades na reinauguração da Praça Beija-Flor Divulgação / PMN

A praça tem quadra poliesportiva, parquinho, academia ao ar livre, futmesa, bancos, mesas com jogos de xadrez, pergolado de 10x5 e uma pista de malha, onde lançam discos de metal em direção a um pino com a intenção de derrubá-lo ou deixar a malha o mais próximo possível deste pino. As palmeiras ao lado dos bancos embelezam e trazem frescor ao local. "Fico muito feliz de estar realizando mais essa entrega aqui em Nova Cidade. A Praça Beija-Flor é um grande ponto desse bairro, e agora que está toda reformada, tenho certeza que vai melhorar a qualidade de vida de todos os moradores ao redor", discursou o prefeito Abraãozinho (PL), ao lado da vice Flávia Duarte (PL).



O prefeito Abraãozinho e a vice Flávia Duarte com as crianças na reinauguração da Praça Beija-Flor Divulgação / PMN

Entusiasmado e ansioso para estrear a nova quadra, o neto da Ezeni, Guilherme Lopes, de nove anos, aguarda para jogar futebol. "Eu gosto de jogar bola dentro da quadra com os meus amigos. Agora vou brincar nos novos brinquedos e marcar futebol. Vou jogar bola o dia todo." Quem vai aproveitar a área de lazer é a Ezeni Ferreira, de 57 anos, moradora do bairro há 36 anos. "Frequento a praça, fico sentada ali conversando com as amigas, vendo as crianças brincando. A reforma ficou excelente. Valoriza as casas e o comércio. Ficou muito bom."

"A praça Beija-flor estava necessitando de uma reforma. Muito bom podermos entregar esse equipamento para população, deixando ele muito mais acessível, bonito e confortável para todos", salientou o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Arthur Ribeiro de Medeiros.