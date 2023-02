Nilópolis

Polícia Militar reforçou a segurança no Centro na apuração do Carnaval, em Nilópolis

Agentes do Programa Segurança Presente, 20º BPM (Mesquita) e da Patrulha Maria da Penha garantiram a segurança na Praça dos Estudantes, no telão instalado para acompanhar a apuração do Carnaval

Publicado 22/02/2023 23:12 | Atualizado há 17 horas