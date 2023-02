O preso foi capturado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após levantamento de dados de inteligência da 57ª DP - Divulgação / Pcerj

O preso foi capturado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após levantamento de dados de inteligência da 57ª DPDivulgação / Pcerj

Publicado 23/02/2023 18:14

Rio - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta quinta-feira (23/02), um homem acusado de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e homicídio. Ele foi capturado no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após levantamento do Setor de Inteligência da delegacia.



Contra o criminoso foram cumpridos mandados de prisão expedidos pelas Justiças do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Após o registro da ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.