Rompimento de adutora destruiu casas em Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/11/2023 11:58 | Atualizado 28/11/2023 12:00

Nilópolis - O rompimento de uma adutora na madrugada desta terça-feira (28), no bairro Prados Verdes , em Nova Iguaçu, forçou a Águas do Rio a reduzir o fornecimento de de água em Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e em partes da Zona Norte da Capital do Rio de Janeiro, para que fosse realizado o reparo.

O conserto segue em andamento em solo iguaçuano. Equipes operacionais da concessionária estão no local atuando no conserto da tubulação e profissionais da área de Responsabilidade Social da concessionária prestam apoio aos moradores da região que foram afetados com volume de água que invadiu várias residências em Nova Iguaçu. Ainda não há previsão de conclusão dos serviços.



A concessionária orienta os seus clientes a manter a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.