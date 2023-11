O evento contará com a organização dos alunos do curso Técnico em Gastronomia da Faetec Nilópolis, no bairro Paiol de Pólvora - Divulgação / Faetec Nilópolis

Publicado 28/11/2023 13:59

Nilópolis - Os alunos do Curso Técnico em Gastronomia da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) Nilópolis, no bairro Paiol de Pólvora, foram convidados para participar da organização de uma sessão especial do filme “Nosso Sonho”, que conta a história dos cantores Claudinho e Buchecha, nesta quinta-feira (30), às 17h, no Cine Odeon, no Centro, do Rio de Janeiro.



O evento contará com a organização dos alunos do Curso Técnico em Gastronomia, com a disciplina Eventos, e dos cursos de Formação Inicial e Continuada de Maître, Finger Food, Bartender, Garçom e Organização de Festas Temáticas.



A iniciativa do evento é do Cônsul de Angola, em parceria com o Corporativo Black e Urca filmes, que contará com a presença de convidados especiais, empresários e autoridades africanos, e do cantor Buchecha.

A gestora da Faetec Nilópolis/Paiol, Patrícia Monteiro, falou sobre a expectativa dos alunos para o evento no Cine Odeon. “As expectativas são as melhores, poder criar mais uma oportunidade para que os alunos conheçam na prática o que é planejar, controlar e executar um evento fora da escola é completamente diferente. Sem contar a felicidade nos rostinhos deles. Muitos já criaram um norte para a profissão do futuro”, destacou.