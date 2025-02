O Campus Nilópolis do IFRJ é um dos locais com vagas destinadas para o processo seletivo de professores para o programa "Partiu IF 2025" - Divulgação / IFRJ Nilópolis

O Campus Nilópolis do IFRJ é um dos locais com vagas destinadas para o processo seletivo de professores para o programa "Partiu IF 2025"Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 13/02/2025 21:29

Rio - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) aderiu ao programa "Partiu IF" e, por meio da Pró-reitoria de Extensão, oferecerá uma turma em cada um de seus 15 campus e nas 3 novas unidades: Campus Arena Olímpica, Campus Complexo do Alemão e Campus Teresópolis. As inscrições estão abertas para o processo seletivo de professores que atuarão no Programa Partiu IF 2025, e terminam nesta sexta-feira (14).

O projeto tem como objetivo fortalecer a aprendizagem de estudantes do 9º ano de escolas públicas, promovendo equidade no acesso ao ensino médio e à educação profissional.



Os professores selecionados ministrarão aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, com carga horária de 10 horas semanais. O valor da bolsa é de R$1.430,00 mensais e a atuação será presencial nos Campus do IFRJ.



Podem se inscrever servidores públicos efetivos (federais, estaduais ou municipais) com formação nas áreas exigidas; estudantes de pós-graduação em instituições públicas; graduandos a partir do 6º período dos cursos de licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica.



Cronograma



Inscrições: 07/02/2025 a 14/02/2025



Resultado preliminar: 19/02/2025