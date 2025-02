O evento conta com o apoio da Prefeitura de Nilópolis e além do Grupo Devaneios terá ainda show do grupo Alto Astral, com participações do DJ Guru nos intervalos - Divulgação

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Nilópolis e além do Grupo Devaneios terá ainda show do grupo Alto Astral, com participações do DJ Guru nos intervalosDivulgação

Publicado 15/02/2025 19:33

Nilópolis - Quem gosta de dançar não pode perder o grupo Os Devaneios, com o Dançando no Calçadão, neste domingo (16), no Calçadão da Mirandela, em Nilópolis, a partir das 16h. Como sempre, os organizadores vão instalar mesas e cadeiras para quem quiser conversar, ao invés de dançar.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Nilópolis e terá ainda um show do grupo Alto Astral, com participações do DJ Guru nos intervalos. A entrada é gratuita.

Atualmente, o grupo busca novos ritmos e é composto por Rickson Breda (teclado), Samuel (trompete), Binho Batista (sax); Carlinhos de Paula (bateria), Henrique (percussão), Amaury de Almeida (baixo); Laerte de Oliveira (guitarra), Léo Santiago (cantor), Francis (cantor).

Criado na Baixada Fluminense há 57 anos, Os Devaneios começaram seguindo o estilo samba-rock, pelos irmãos Jorge Prazeres, órgão, e Luiz Prazeres; vocal solo e integrado ainda por Almir (voz), Dum Dum (pistom); Eraldo (voz), Edmilson (bateria), Luiz (guitarra); Marivaldo (tumbadora), Netinho (sax), Simões (trombone); Soneca (bateria) e Tico (baixo).

Seguindo o estilo samba-rock, além de apresentações solo por vários clubes da cidade do Rio de Janeiro e interior do estado, costumavam acompanhar outros artistas que atuavam na área do baile carioca, como Bebeto, Lady Zu, Gérson King Combo, Carlos Dafé, entre outros.