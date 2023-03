Durante o anúncio da vencedora do primeiro grupo os integrantes não contiveram a emoção. - Divulgação Ascom PMN - Foto : Bruno Eduardo Alves

Durante o anúncio da vencedora do primeiro grupo os integrantes não contiveram a emoção.Divulgação Ascom PMN - Foto : Bruno Eduardo Alves

Publicado 02/03/2023 08:32 | Atualizado 02/03/2023 08:33

A escola de samba Magnólia Brasil, da Zona Norte de Niterói, conquistou o o bicampeonato da série A do carnaval na cidade, que aconteceu no Caminho Niemeyer no último final de semana. A agremiação já tinha levado a arquibancadas ao delírio com o enredo “Sorriso Negro”, que contou a história da cantora e personalidade do samba carioca Dona Ivone Lara. O anúncio foi feito na quadra da Escola de Samba Unidos do Viradouro, onde aconteceu também a apuração dos grupos B e C, que tiveram como vencedoras as escolas de samba Império de Araribóia e Império de Charitas.

Foi o segundo ano de desfiles realizados no Caminho Niemeyer, quando a passarela do samba recebeu mais de 60 mil pessoas, com uma infraestrutura montada para garantir tranquilidade e conforto para quem foi assistir e para os integrantes das agremiações. Ao todo 23 escolas desfilaram nos dois dias.

Durante o anuncio da vencedora do primeiro grupo os integrantes não contiveram a emoção e o grito de é campeã ecoou na quadra da Viradouro. O presidente da agremiação, Paulo Renato Moura, não se conteve.



“Fomos campeões em 2020 e depois último ficamos em terceiro e agora novamente chegamos em primeiro. Essa é uma prova de que a escola está amadurecendo e melhorando cada vez mais. É como ver um filho nascer e crescer e nós vamos cuidando. A emoção é muito grande”, disse Moura.

No grupo A, o segundo lugar ficou com Alegria da Zona Norte, que cantou o enredo “De Pindorama ao Brasil”. A Sabiá que levou o terceiro lugar no grupo desfilou o enredo “Resistir Para Existir, África a Raça Que a Mordaça Não Calou”.

No Grupo B, o Império de Arariboia ficou em primeiro lugar contando a história da Agremiação Porto da Pedra e no carnaval de 2024 desfila no grupo A. O segundo lugar ficou com a Banda Batistão e o terceiro com a Garra de Ouro.

Império de Charitas levou a premiação do Grupo C, reeditando o enredo Orfeu, o Negro da Unidos da Viradouro e os integrantes cantaram com vontade o refrão: “Hoje o amor está no ar vai conquistar seu coração” samba da dona da quadra e desfila no grupo B no ano que vem. Em segundo lugar ficou o Galo de Ouro e em terceiro.

O anúncio das campeãs foi acompanhado pela presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Rúbia Secundino, que também entregou troféus as agremiações e reiterou que o carnaval foi preparado com muito cuidado e atenção. Também estavam presentes representantes da Neltur, Liga das Escolas de samba de Niterói e integrantes das agremiações.