Rua Max Albin, em Itaipu: asfaltamento entregueDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2023 12:08

Niterói - Foi entregue a população de Itapu, na Região Oceânica de Niterói, na última sexta-feira, o asfaltamento de mais oito ruas de um total de onze que recebem obras de urbanização na região. O trabalho também incluiu a construção de calçadas, paisagismo e a criação de baias de estacionamento. Ao todo, dez vias já tiveram concluídos os trabalhos de drenagem.O investimento total do projeto é de R$ 16,9 milhões, e a previsão é a de que todo o trabalho esteja concluído até o fim de dezembro.

Com a proximidade da Lagoa de Itaipu e de um sítio arqueológico localizado na região das dunas, as obras são realizadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico.

Às margens da Lagoa, a Alameda José Otto Ribeiro Sobral e a Rua G receberam novos estacionamentos sem concretagem, atendendo a uma solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável pela fiscalização ambiental da região.

Já nas proximidades do sítio arqueológico, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitou que a pavimentação não incluísse calçadas e vagas de estacionamento, substituídas pelo plantio de grama às margens das vias, para preservar o local. “Estamos realizando as obras com o máximo cuidado, respeitando as questões ambientais e do Patrimônio Histórico, de modo que a população seja contemplada de forma ampla, tanto em relação ao urbanismo, quanto aos aspectos turísticos e culturais, também de grande importância para a cidade”, afirma o presidente da Emusa, Antonio Lourosa.

Moradora da região, a chef de cozinha Luciana Carvalho recebe com alegria as obras de urbanização no bairro.“Estamos ficando livres da poeira e transitando com mais segurança. Também achei muito boa a iniciativa de se criar baias para estacionamento, o que melhora a fluidez do trânsito, especialmente nas ruas próximas à Lagoa, que recebem um público maior, em especial, nos fins de semana”, observa a moradora.