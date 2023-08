Niterói em Cena: festival de teatro dá oportunidades a jovens estudantes - Reprodução/PMN

Publicado 07/08/2023 10:10 | Atualizado 07/08/2023 10:12

Niterói - Estão abertas as inscrições para as três mostras que vão compor a programação da 16ª edição do Festival de Teatro Niterói em Cena: Mostra Cenas Curtas, Mostra Rua e Mostra Estudantil.

O festival acontecerá entre os dias 19 de setembro e 01 de outubro, em diversos palcos e locais da cidade. As inscrições vão até dia 25 de agosto e são gratuitas. Serão realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico encontrado no site do festival. A curadoria vai selecionar 80 atrações para participar do evento. A lista de selecionados será divulgada no dia 28 de agosto. Para concorrer a uma vaga nessa Mostra, cada escola ou instituição deverá estar representada por um professor responsável, que deverá preencher e enviar o formulário eletrônico. Neste caso, não será necessário enviar link com a gravação da cena proposta. Site do festival: https://www.niteroiemcena.com.br/



Para a Mostra Cenas Curtas serão selecionadas 15 cenas, entre 10 e 18 minutos, que receberão cachê artístico de R$2.000,00 pela apresentação única que realizarão entre os dias 26, 27 e 28 de setembro, no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Podem inscrever-se grupos, companhias e artistas independentes, de qualquer localidade, que possuam cenas inéditas no festival, concebidas para o palco. As inscrições encerram-se no dia 17 de agosto e a lista de selecionados será divulgada no dia 21 de agosto. Para se inscrever, será necessário preencher um formulário eletrônico e inserir um link com a gravação da cena, que pode contê-la na íntegra ou ser um registro do processo criativo que está sendo desenvolvido.



Para a Mostra Rua serão selecionadas atrações entre 20 e 60 minutos, cujo cachê artístico será negociado junto à produção do evento, pela apresentação única a ser realizada entre os dias 23, 24, 27 e 30 de setembro ou 01 de outubro, em ruas e praças da cidade de Niterói. Podem inscrever-se grupos, companhias e artistas independentes, de qualquer localidade, que possuam cenas inéditas no festival, concebidas para espaços públicos. As inscrições encerram-se no dia 17 de agosto e a lista de selecionados será divulgada no dia 21 de agosto. Para se inscrever, será necessário preencher um formulário eletrônico e inserir um link com a gravação completa da atração artística.



Já a Mostra Estudantil é voltada para escolas públicas e privadas (ensino fundamental e médio), e cursos livres de teatro do Estado do Rio de Janeiro. Serão selecionadas até 60 cenas, que não devem ultrapassar a duração de 8 minutos. Essa mostra ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro, na Sala Nelson Pereira dos Santos, e possui caráter formativo. Um júri técnico oferecerá Menções Honrosas que abarcarão diversas categorias, além da indicação de três cenas para reapresentação na Mostra Cenas Curtas.