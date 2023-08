Theatro Municipal de Niterói: palco da comemoração da OAB - Reprodução/Internet

Theatro Municipal de Niterói: palco da comemoração da OABReprodução/Internet

Publicado 07/08/2023 09:49

Niterói - A OAB Niterói, presidida por Pedro Gomes, promoverá um concerto em comemoração aos 196 da criação dos cursos jurídicos no Brasil, na quarta-feira, dia 9, a partir das 18h, no Theatro Municipal da cidade. O evento “Arte e Direito” é coordenado pela Comissão Artística e Cultural, presidida por Ana Cristina Cardoso, e contará com a apresentação da Companhia Cantate Diem, sob a regência do consagrado maestro Joabe Ferreira, além de homenagem a grandes nomes da advocacia.

Pedro Gomes fará a abertura do evento, que é gratuito e aberto a todos, com distribuição de senha 30 minutos antes. Os cerimonialistas serão Jorge Luiz de Souza Pereira, presidente da Comissão Especial de Gestão e Coaching Jurídico; Júnior Rodrigues e Maria Auxiliadora Espíndola, respectivamente, diretor-geral e diretora-secretária da ESA Niterói.

“A Comissão Artística e Cultural da 16ª Subseção da OAB/RJ, através do projeto ‘Arte em todos os lugares’, viabiliza o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais na cidade de Niterói, honrando o compromisso social da entidade com o engrandecimento cultural, levando ao público momentos artísticos significativos”, destaca Ana Cristina Cardoso.

Apoio do Theatro Municipal de Niterói, Companhia Cantate Diem, maestro Joabe Ferreira e Fundação de Arte de Niterói. O endereço do Teatro Municipal de Niterói é: Rua 15 de Novembro, 35, Centro. Haverá entrega de senhas 30 minutos antes do evento.