Trânsito na ponte Rio-Niterói: fluxo interrompido por acidentes - Divulgação/Nittrans

Trânsito na ponte Rio-Niterói: fluxo interrompido por acidentesDivulgação/Nittrans

Publicado 07/08/2023 10:30

Niterói – A manhã desta segunda-feira (07) foi complicada para quem pegou a Ponte Rio-Niterói no sentido Rio de Janeiro. Aconteceu um engavetamento com três veículos, logo após o pedágio, por volta das 9h. Equipes da concessionária Ecoponte atuaram no local. O acidente fez com que duas faixas fossem interditadas, mas não deixou feridos.

Segundo a Nittrans, além disso, o motor de uma van parou de funcionar no acesso ao Rio pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, e esse impedimento atrapalhou todo o trânsito.



O fluxo de veículos no sentido Rio permanece intenso e com lentidão na Reta do Cais. No sentido Niterói o tempo de travessia é normal, 13 minutos, de acordo com informações da Nittrans.