Coro Aprendiz Musical: apresentação na Sala Leila Diniz, no Centro - Divulgação/Thiago Côrtes

Publicado 02/09/2023 09:56

Niterói – Na próxima quarta-feira (06), às 14h, a Sala de Cultura Leila Diniz recebe a única apresentação do Coro Aprendiz Musical, que vai interpretar grandes sucessos do cancioneiro nacional. O evento “Concertos da Imprensa – Coro Aprendiz Musical” reúne cerca de 40 alunos do Coro Aprendiz sob coordenação da regente e maestrina, Fátima Mendonça – outorgada pela Academia Niteroiense de Belas Artes Letras e Ciências como Personalidade Troféu de Inverno ANBA 2023, em julho deste ano.



“Esta apresentação está sendo muito aguardada pelo Coro. Preparamos um concerto super animado com músicas de diferentes estilos, com coreografias montadas por nós e com muita alegria e descontração. Amamos o que fazemos e queremos mostrar esse amor através da nossa voz e do nosso corpo”, afirma a regente. “A prática em conjunto fortalece a unidade, o convívio social e, juntos, eles têm desafios e aprendem a superar os obstáculos”, explica ela, informando que a apresentação tem entrada gratuita.



Mantido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Aprendiz Musical - um dos mais importantes programas de desenvolvimento social por meio da arte ativos no país – completou 22 anos, passando por uma expansão significativa em suas atividades e na quantidade de alunos atendidos. Essa iniciativa gratuita tem sido responsável por proporcionar formação a alunos de todas as idades, que têm suas vidas e as de suas famílias transformadas pela música, assegurando o acesso à cultura e às artes. Já o Coro Aprendiz Musical foi fundado em 2017 e desde então realizou diversas apresentações, como a Festa de Outubro Rosa do INCA, no Rio de Janeiro, para pacientes e familiares; comemoração dos 65 anos do Hospital de Crianças Getulinho, no Fonseca; o 5° Festival de Música e Literatura de Taubaté, em São Paulo, entre outras.



PROGRAMA:



01. Dona Nobis - Traditional Latin - Mary Lynn Lightfoot

02. I Coríntios 13 – Asaph Borba - arranjo: Márcio Carvalho – Participação especial: Augusto Silva – Flauta Transversal

03. Al shlosha D'varim - Allan E. Naplan/Pirkei Avot(Mishnah)

04. Vilarejo - Autor: Marisa Monte - Arranjo: Patrícia Costa

05. Você - Tim Maia - arranjo: Márcio Mattos – Participação Especial: Pedro Henrique Souza – violão e Pedro Gomes Ferreira – viola

06. Fico Assim Sem Você/Só Love - Cacá Moraes/ Abdulah/Ivo Mozart - arranjo: Márcio Carvalho/Edu Louro

07. Berimbau - Baden Powell e Vinícius de Moraes - arranjo: Márcio Carvalho

08. Meu Erro - autor: Herbert Viana - arranjo: Jardel Maia

09. Verde Mar de Navegar - Capital- arranjo: Duda

10. Aí que saudade d'oce - Vital Farias - arranjo: Eduardo D. Carvalho

11. Baião de quatro toques - autor: Zé Miguel Wisnik e Luiz Tatit - arranjo: Manuel Figueiredo de Abreu

12. Jacksoul Brasileiro - autor: Lenine - arranjo: André Protásio

13. Do Leme ao Pontal - Tim Maia - arranjo: Maurício Durão

14. Salve o Samba - Vinícius de Moraes/Tom Jobim/Dorival Caymmi/Zé Kéti



SERVIÇO:



Evento: Concertos da Imprensa – Coro Aprendiz Musical

Data: 6 de setembro, quarta-feira

Horário: das 14h às 16h

Local: Sala de Cultura Leila Diniz

Endereço: Rua Professor Heitor Carrilho, 81 - Centro - Niterói

Valor: Entrada gratuita - Evento aberto ao público - Sujeito a lotação