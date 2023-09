Clima em Niterói: tempo bom, sem previsão de chuva - Reprodução/Internet

Publicado 02/09/2023 10:22

Niterói – Segundo informações divulgadas neste sábado (2), pelo Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, o tempo ficará estável na região – com céu claro, sem chuvas e o clima ameno da baixa umidade relativa do ar – até a próxima terça-feira (5).



A atuação de um sistema de alta pressão nos próximos dias influenciará nas condições atmosféricas. A previsão é de temperaturas elevadas e ventos de fracos a moderados, principalmente à tarde, apesar de estável.



A Defesa Civil alerta que é preciso evitar exercícios físicos ao ar livre entre às 10 e 17 horas; é necessário umidificar ambientes fechados através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc; e, sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, além de consumir bastante água.