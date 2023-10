Dia do Condutor de Ambulância: cidade lembrou seus profissionais da área - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2023 14:16

Niterói – O Dia Nacional do Condutor de Ambulância foi comemorado na última terça-feira (10) e lembrado pela secretaria de saúde de Niterói. A data foi instituída pela por lei em 2021, com o objetivo de valorizar a profissão, que é de extrema relevância para a sociedade.

“Os condutores de ambulância possuem um papel muito importante, pois são responsáveis por transportar a equipe de socorro e os pacientes, o mais rápido possível, com agilidade e responsabilidade. São profissionais que atuam em prol das pessoas que necessitam de atendimento médico de forma ágil e segura”, afirma a secretária de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider.

Rodrigo Espírito Santo, de 40 anos, há oito anos atua como condutor no SAMU 192, na base descentralizada de Niterói, que é também o seu município de nascimento. “Trabalhar no Samu é uma experiência gratificante e de constante aprendizado, onde tentamos com o todo nosso conhecimento amenizar o sofrimento e também a angústia do paciente e dos seus familiares”, afirma Rodrigo Espírito Santo. O profissional conta que costuma fazer um total de seis ocorrências em dias mais calmos, mas em um plantão cheio, costumam ser mais de dez ocorrências. Em 2023, a Base Descentralizada do Serviço Móvel de Urgência realizou 7175 atendimentos até o mês de setembro.

Passo a passo do atendimento do SAMU - O atendimento do SAMU 192 tem início a partir da ligação telefônica. Os técnicos do atendimento identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao médico regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário. As ambulâncias ficam localizadas nas Bases Descentralizadas.