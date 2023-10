Iluminação de LED: implementação em vários bairros da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2023 14:00

Niterói - As ruas da cidade vão ganhar mais iluminação e, com isso, promover mais segurança para o cidadão. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), iniciou a instalação de iluminação de LED em ruas do Centro, Fonseca, Barreto e Pendotiba. A utilização de LED garante a melhoria na qualidade da iluminação e diminuição nos custos de manutenção por ter durabilidade maior.

No total, serão implantadas 568 lâmpadas LED nas potências 50W, 120W, 180W e 240W. O trabalho começou pelo Centro. No Fonseca, entre as 13 vias que receberão as luminárias estão a 22 de Novembro, a São José, Tenente Osório, Antônio Silva, Euclides da Cunha, Zoraida Brasil Alcântara, além do bairro Chic. Ao todo, serão 204 novas lâmpadas no bairro. No Centro, serão instaladas lâmpadas LED em vias como a Avenida Feliciano Sodré, as ruas Heitor Carrillo, Castelo Branco e Manoel Pacheco de Carvalho, além da Travessa Santo Antônio. No total, serão 135 LEDs. No bairro do Barreto, a Rua General Castrioto será contemplada com 74 luminárias LED e na região de Pendotiba serão instaladas 155 LEDs no Cantagalo e Igrejinha.

"A garantia de vida útil desses modelos de luminárias é de até cinco anos, oferecendo mais segurança para o sistema. As lâmpadas de LED possibilitam uma iluminação mais eficiente porque economizam no consumo e na manutenção, além de ajudar o meio ambiente”, diz a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

A Seconser já havia implantado lâmpadas de LED em várias partes da cidade, como a orla de Icaraí e Flechas, em ruas dos bairros de Piratininga; Engenhoca; Barreto; Ilha da Conceição; Largo da Batalha e vias importantes como as avenidas Professor João Brasil, no Fonseca; e Rui Barbosa, em São Francisco, além de toda a orla de Charitas.

Também já possuem iluminação de LED o Calçadão de Camboinhas; a Estrada Fróes; a Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá; e as ruas de acesso ao Parque Esportivo Caramujo (PEC Caramujo).

Foram contempladas ainda as ruas de acesso à Fortaleza de Santa Cruz da Barra e os acessos ao novo mergulhão da Praça Renascença. No centro da cidade, as avenidas Marquês do Paraná e Jansen de Melo já possuem iluminação de LED. A nova iluminação também está presente no Loteamento Boa Vista, na Região Oceânica.

Ainda como reforço na iluminação, a Seconser vai instalar 569 lâmpadas de vapor de sódio nas potências de 70 W a 400 W em Pendotiba, Centro, Barreto, Fonseca e São Francisco com destaque para a Rua Professor Plínio Leite (Caminho Niemeyer, Centro) e Avenida Quintino Bocaiúva (São Francisco).