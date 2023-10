Encontro de gestores da prefeitura: avançando para comemorar os 450 anos da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2023 14:38

Niterói – Foi realizado na última terça-feira (10) um encontro de gestores da prefeitura de Niterói – e já é o décimo terceiro que acontece desde que foi implementado. No encontro – que contou com a presença do prefeito Axel Grael e dos secretários e coordenadores dos órgãos e entidades municipais – foi apresentado o andamento das metas presentes no Plano de Metas Anual.

O Encontro de Gestores ocorre trimestralmente e faz parte da metodologia de acompanhamento do Plano de Metas Anual, instrumento de planejamento que tem o objetivo de acelerar projetos e entregas para a população. Os instrumentos de planejamento de Niterói utilizam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU para nortear as ações governamentais.

O 13º Encontro de Gestores recebeu a visita de uma comissão da Prefeitura de Saquarema, que está em Niterói para conhecer algumas iniciativas digitais do município como, por exemplo, o Colab.

“Estamos alinhando, no caso de cada secretaria, quais são as pendências e as dificuldades para o cumprimento das metas para que a gente chegue ao final do ano com o máximo de entregas e o máximo de programas concluídos. Temos uma motivação especial que é o aniversário de 450 anos da cidade. Temos a previsão de uma série de entregas importantes. Como, por exemplo, a conclusão do Parque Orla de Piratininga (POP) Alfredo Sirkis, o Restaurante Popular do Fonseca e uma etapa importante do Parque Esportivo da Concha Acústica junto com o Parque de Atletismo da UFF (Universidade Federal Fluminense). É uma etapa inicial, mas vai faltar apenas o Ginásio Poliesportivo. Além disso, temos uma parte importante da reurbanização e requalificação da Avenida Rio Branco”, explicou o prefeito Axel Grael.

O ex-prefeito e atual secretário executivo, Rodrigo Neves, disse que a prefeitura demonstrou, nos últimos dias, a importância de seu planejamento estratégico. Rodrigo Neves ressaltou a questão na disputa judicial pela partilha dos royalties do petróleo e das chuvas que atingiram a cidade na semana passada. “Foi muito importante para Niterói ter saído vitorioso na decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que nossa cidade continue a ter forte poder de investimento em políticas públicas. Uma outra demonstração de que nosso trabalho e investimentos no cuidado da cidade são importantes é que as consequências das chuvas da semana passada - fora de época e quase um dilúvio - não causaram nenhuma vítima na cidade, o que mostra a importância das obras de contenção de encostas”, destacou.

Também está prevista, até o final do ano, a entrega de mais duas unidades do Programa Médico de Família (PMF), no Maravista e no Badu. A transformação digital de Niterói avança em várias frentes, como, por exemplo, no Processo Eletrônico, que tem o objetivo de retirar o papel dos processos administrativos municipais. Até o fim do ano, todos os novos processos na Prefeitura serão abertos digitalmente. Atualmente, esse percentual é de 74%. O Processo Eletrônico já viabilizou a economia de 15 toneladas de papel.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen Benedetti, afirmou que o município avança no cumprimento das metas e nas ações de transformação digital da administração. “Estamos com um bom avanço nas metas. A gente faz um acompanhamento com uma rede de planejamento que envolve todas as secretarias. Temos boas perspectivas de fechar muito bem em relação ao cumprimento das metas. Temos avançado também na transformação digital, que tem o objetivo de melhorar os procedimentos internos do município para prestar melhores serviços à população. A gente superou as expectativas tanto no que se refere a serviços digitais oferecidos à população como também em relação aos processos administrativos do município. Isso impacta, de fato, na vida do cidadão, que se relaciona de uma forma mais rápida e transparente com o município”, afirmou Ellen Benedetti.