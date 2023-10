Pesquisa da Abrasel e do Sebrae: revelando as preocupações do cliente da região - Divulgação/Ascom

Publicado 26/10/2023 16:00

Niterói – Uma pesquisa do Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que os clientes estão mais preocupados com a limpeza e higiene nas instalações. O índice apontado pelo levantamento mostra que 32,4% do público presta atenção nessa questão.

Além da questão da higiene a pesquisa também mostrou que 93% das pessoas preferem consumir no próprio estabelecimento; seja para alguma celebração/festa (76,6%) ou encontrar com amigos (76,3%).

Outros pontos ressaltados na pesquisa é que os clientes estão preocupados com educação e conhecimento dos atendentes, com índice de 17%. "O cenário pós pandemia mudou o comportamento dos clientes, assim como dos bares e restaurantes. Essa pesquisa destaca a importância da higiene e da segurança alimentar, importantíssimos na hora da decisão do cliente e reforça a importância na qualificação profissional visando a qualidade no atendimento em um dos setores que mais emprega no Brasil", ressaltou Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense RJ.