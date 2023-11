Geração digital: aprendendo sobre jornais, rádios e meios de comunicação tradicionais - Divulgação/Ascom

Publicado 06/11/2023 11:10

Niterói – A primeira feira de tecnologia do Colégio Desígnio, a Desígnio Expo Lab (DEL) ocorreu na tarde do último sábado (4), na sede da escola, na Região Oceânica de Niterói. A ideia do evento foi a de promover um vasto resgate de mídias diversas, através de trabalhos de crianças do maternal a jovens do Ensino Médio - feitos com suas famílias. Foram inúmeros painéis e objetos, em cenários que revelavam a importância do jornal impresso, rádio, telefone analógico, Correios, entre outros veículos de comunicação antigos, em uma vivência e reflexão sobre estes em relação às mais modernas formatações de redes sociais, PC’s e Notes, dando sentido único à importância da “palavra”, a partir do tema “A história da Comunicação ao longo dos anos – do Jardim do Éden às redes sociais”.

Durante todo o evento, cerca de 500 pessoas circularam pelos corredores, onde as salas proporcionaram imersões de época, em aproximadamente 15 ambientes decorados, iluminados, apresentados por estudantes caracterizados, lembrando a proposta do brinquedo Spaceship Earth, globo prateado que abriga a história da evolução da humanidade, em Epcot Center, na Disney World. “Sem dúvida o objetivo da feira foi cumprido, quando nossos alunos encontram, neste espaço, a possibilidade de desenvolver a criatividade em um conteúdo que deixa de se revelar teórico e passa a ser prático. Estamos impressionados com a criatividade deles. Nós não podemos, jamais, avaliar um aluno por uma nota apenas, mas, com todo o seu desenvolvimento. E a feira possibilita isso, faz a gente ver este potencial”, relata o CEO do colégio, Mahatma Lopes.

Na sala do maternal, crianças com cerca de dois anos, ao lado de seus pais, ilustraram folhas com diagramação que lembrava uma capa de jornal, que ganhou um diversificado colorido feito com hidrocores. De acordo com Lilian Araújo, Diretora Pedagógica do Colégio Desígnio, há uma real importância o resgate dessas mídias mais antigas por crianças que já nasceram na era digital. ”Eu vejo como situação de relevância, pois foi para nós um momento maravilhoso. Tudo isso, nos traz a condição de transportar esses alunos com uma vivência muito especial”, explica.

A ideia do projeto surgiu a partir de uma sugestão do CEO das instituições que promoveram o evento – o Colégio Desígnio, o Instituto George Muller e a Igreja Nova -, em uma reunião de coordenação, onde foi discutida a importância do tema. Os alunos, em seguida, compraram o conceito, depois de cada representante de turma ser ouvido, juntamente com o restante dos estudantes. O aluno Luiz Henrique Ramos Caldas, de 17 anos, autor do trabalho que mostra a evolução da Internet, dispara que não vê a sua vida sem a WEB, seja na comunicação escolar ou familiar. E, sobre o início de tudo, Estevão Dias, Capelão do Colégio Desígnio, completa: “A bíblia relata, no livro do apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, que nada houve antes de existir, que não fosse baseado sobre a “palavra”. A gente acredita que o resgate da história da comunicação, vai sedimentar valores e princípios que, no século XXI, tem se perdido”, diz.

O colégio surgiu a partir da Igreja Nova, com 20 anos, visando dar sentido à vida das pessoas. O Instituto George Muller, terceira instituição do conglomerado, foi criado com o objetivo de ser um braço da igreja, a fim de proporcionar dignidade humana a vulneráveis, alcançando esferas diversas da sociedade. Wesley Amâncio, Diretor Executivo do Colégio Desígnio relata. ”A feira DEL vem, a partir de um sonho, que é o Colégio, e está acontecendo dentro do veio tecnológico. A gente acredita que a Comunicação, dentro da Educação Clássica, em sua essência, marca os jovens, mostrando para eles que podem ir além. As famílias dos alunos e convidados estão comentando sobre a exposição, que relata fatos que vão do pergaminho até o Metaverso, com toda a história sendo contada até os dias atuais”, finaliza.