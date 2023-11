Dra Odilza Vital: ensinando em livro e aos pacientes a culinária saudável durante o tratamento clínico - Divulgação/Ascom

Publicado 06/11/2023 18:09

Niterói – Novos estudos clínicos indicam que certos alimentos promovem o inchaço do corpo humano. O conceito novo de inflamação envolve todo o organismo, já que comer mais carboidrato do que o necessário não é indicado e inflama. A organização do último Congresso da Academia Americana Antienvelhecimento colocou em pauta o tema 'médicos na cozinha'. A Dra. Odilza Vital Filho, famosa médica endocrinologista e metabologista de Niterói – que atende, também, em Ipanema e Nova Iorque – dá essas informações em seu livro e a seus pacientes, que aprendem a cozinhar de forma saudável durante o acompanhamento clínico. Desde os anos 2000, quando inaugurou em Niterói, dentro de sua clínica, uma cozinha saudável, com alimentos que potencializam de forma positiva seus tratamentos médicos, a profissional trata deste tema.



Odilza ressalta que algumas informações científicas para preparo de alimentos continuam valendo, como o controle e diminuição do sal para a comida de hipertensos, além da preferência por gorduras poli-insaturadas – presentes no óleo da semente de uva e castanhas – pois se observou que esta gordura provoca menor inflamação do organismo, dentro deste novo conceito de inflamação, muito mais expressivo.



A orientação, na verdade, tem valor de resgate, uma vez que Hipócrates, considerado o “pai da medicina”, dizia, em 500 a.c.: “que seu alimento seja teu remédio”. E parece que a civilização demorou para entender, mas nunca é tarde para começar. A ingestão de alimentos provoca inúmeras reações químicas no corpo, podendo levar à formação de substâncias tóxicas. Várias ondas recentes sugerem comidas sem glúten ou lactose, veganas, cruas, naturais, integrais, com substituição, por exemplo do sal por gotas de limão e erradicação da gordura ruim. “Digo há anos que não se deve comer margarina e tudo isso foi destacado no congresso da A4M”, relata a endocrinologista, que também defende baixa de carboidratos para dietas de perda de peso.



A Dra. Odilza esteve presente no congresso da A4M e trouxe muitas novidades. De acordo com o Congresso, os médicos devem ensinar os pacientes a cozinhar. Nem tudo é sacrifício em dietas orientadas. Sobre exercícios físicos, Dra Odilza orienta quem tem lesões deve preferir hidroterapias, para evitar dor e desconforto durante o exercício.



A profissional também dá dicas do seu livro "Emagreça para sempre com saúde", baseando-se na própria experiência, quando emagreceu 25 kg, aos 16 anos. Lá, orienta fazer a lista de compras antes de entrar no mercado, cuidar de um bom tempero para dar prazer às refeições e não usar óleo. Beber meio copo de agua antes de comer, o que estimula o centro da saciedade do hipotálamo por neurotransmissor produzido no intestino. Além disso, mastigar 30 vezes e não repetir, colocando todos os alimentos de uma única vez no prato, o que saciará melhor a fome, evitando repetir.

No livro, prefaciado pelo Dr. Robert Atkins, astro das dietas, falecido recentemente nos EUA, ela conta mais. Mostra, ensina, adverte em doze capítulos sobre os riscos de regimes milagrosos, visando eliminar falsos conceitos que tanto confundem as pessoas. E também conta histórias de 35 anos de experiência na aplicação de sua especialidade.