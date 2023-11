Alunos do Pesc: representando Niterói no campeonato de badminton - Divulgação/Ascom

Publicado 15/11/2023 16:09

Niterói – A cidade de Niterói está sendo representada na IV Etapa Nacional do Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton, organizado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e pela Federação de Badminton de Sergipe (FSBd), por três alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). O evento acontece a partir desta quarta-feira (15) e vai até o dia 19 de novembro, no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE).

O secretário executivo regional do Baldeador, Caramujo, Maria Paula e Santa Bárbara, Oto Bahia, expressou a sua satisfação ao ver atletas da Zona Norte de Niterói competindo em nível nacional.

"Ver esses jovens atletas do Baldeador e Caramujo alcançando uma etapa nacional é motivo de grande alegria e orgulho. Isso destaca a importância do esporte como meio de oportunidades e desenvolvimento em nossas comunidades. O Pesc não é apenas um local de treinamento, mas um centro de crescimento e integração para os talentos locais, contribuindo para a formação de cidadãos”, destacou Oto Bahia.

Os gêmeos Rafael Oliveira e Samuel Oliveira, de 10 anos e moradores do bairro Baldeador, junto com o aluno Samuel Godêncio, de 11 anos e residente do Caramujo, representarão o Pesc nas categorias sub-11 e sub-13. Eles vão competir nas modalidades simples, dupla e dupla mista.

O Pesc desempenha um papel essencial, proporcionando acesso ao esporte e oportunidades para o desenvolvimento físico, social e emocional dos jovens. A professora de badminton Simone Santos está emocionada com a participação dos jovens talentos.

"É uma imensa alegria ver esses atletas se destacando e representando o Pesc. Eles são exemplos do potencial que temos em nossas comunidades e do compromisso do Pesc em nutrir esses talentos", disse a professora.