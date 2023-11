Portal de Serviços de Niterói: mais opções digitais - Reprodução/Internet

Publicado 16/11/2023 09:06

Niterói – O Portal de Serviços de Niterói, administrado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), expandiu mais uma vez seu catálogo de serviços digitais. Agora, a população tem acesso a 10 novos serviços eletrônicos. No total, são 61 serviços que podem ser agendados ou realizados totalmente online no site www.servicos.niteroi.rj.gov.br.



O Portal é parte integrante da estratégia de transformação digital da cidade. A plataforma foi criada para simplificar o acesso dos cidadãos a informações e serviços públicos sem a necessidade de sair de casa. Esse processo leva mais agilidade, economia, praticidade e transparência para os moradores da cidade.



Chegaram ao portal as seguintes solicitações: Declaração de Ligação de Drenagem ao Coletor Público; Certidão de Correção de Lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis; Cartão de Estacionamento para Vaga Especial (Ceve); Licença Sanitária Inicial para estabelecimentos e para veículos; Aprovação para Autorização de Instalação de Toldos e de Módulo; Autorização para Pequenos Reparos e Pequenas Obras; Licença de Instalação de Portão de Segurança; e Homologação do Imposto Sobre Serviços de Obras.



O Portal de Serviços disponibiliza informações de mais de 300 serviços municipais, sendo mais de 60 digitais. Os usuários devem entrar no Portal de Serviços (www.servicos.niteroi.rj.gov.br) ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão” e fazer login com a conta da plataforma Gov.Br. O Gov.BR é o serviço online de autenticação e identificação dos cidadãos e das cidadãs para solicitação de serviços digitais. Em seguida, o usuário deve buscar o serviço e clicar no botão “Solicite aqui”. Depois, é preciso preencher o formulário, anexar os documentos necessários, clicar em “Enviar” e aguardar o resultado. Para consultar o pedido, o usuário deve clicar em “Acompanhe suas solicitações” no Portal de Serviços ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão”.



"Ao transformar os serviços para o meio digital, reduzimos significativamente os prazos de solicitação, tornando os processos internos mais ágeis e simplificados. Essa modernização gera economia para o município e para os cidadãos, que agora não precisam mais se deslocar. Esses novos serviços disponibilizados demonstram como estamos avançando. Nossa equipe continua trabalhando ativamente em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura para a transformação dos serviços municipais", destacou a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti.



“Niterói avança para que o cidadão necessite cada vez menos comparecer nas repartições municipais para resolver suas demandas. É facilidade para a população. É economia de tempo. É benefício para o meio ambiente”, encerrou o subsecretário de Modernização da Gestão e Governo Digital, Marcelo Zander.