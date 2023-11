Prazo de inscrição para concurso público de contador: 13 vagas imediatas - Reprodução/Internet

Prazo de inscrição para concurso público de contador: 13 vagas imediatas Reprodução/Internet

Publicado 28/11/2023 16:14

Niterói – A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) prorrogou até a próxima sexta-feira (1), até 12h, as inscrições para o concurso público para o cargo de contador. As inscrições seriam encerradas nesta terça-feira (28). Serão disponibilizadas 13 vagas imediatas, sendo 8 para ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência e outras 3 vagas para pretos e pardos. Além destas, 40 vagas vão compor o cadastro reserva.Para concorrer, é preciso ter nível superior em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Os candidatos interessados poderão realizar as inscrições no site http://portal.coseac.uff.br/pmnsmf2023 . A Guia de Recolhimento para o pagamento da inscrição, no valor de R$ 155,00, pode ser emitida no site http://grm.fazenda.niteroi.rj.gov.br . O concurso será elaborado pela Coordenação de Seleção Acadêmica (COSEAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). As provas acontecerão no dia 17 de dezembro de 2023 e os candidatos aprovados serão convocados para a realização do curso de formação.