Coro Infantojuvenil Aprendiz: apresentação gratuita na Sala Leila DinizDivulgação/Ascom

Publicado 02/12/2023 07:54

Niterói – Na próxima quarta-feira (6), às 14h, a Sala Leila Diniz – que fica dentro do prédio da Imprensa Oficial (Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro) – vai receber o Programa Aprendiz, que apresenta mais um espetáculo com suas turmas de aplicados e talentosos alunos. A entrada do evento é gratuita e sujeita à lotação.



Desta vez sobem ao palco no projeto ‘Concertos na Imprensa’ o Coro e a Orquestra Infantojuvenil Aprendiz Musical – que farão uma apresentação conjunta e especial, com músicas de Natal, trazendo no repertório “Natal é tempo de amar” e “Suíte de Natal”, entre outras. Também serão lembrados clássicos da música mundial e da MPB, indo de Beatles à Gonzaguinha.



Coro Infantojuvenil



O Coro Infantojuvenil Aprendiz Musical, sob a regência do Maestro Miguel Torres, iniciou suas atividades em 2023 como parte da expansão do Programa Aprendiz Musical. A estreia aconteceu em 13 de setembro no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Um dos principais objetivos do coro é receber discentes das turmas de Iniciação Musical e Canto Coral, provenientes das Unidades Escolares da Rede Municipal Pública de Ensino.



Ao participarem ativamente dessa experiência de canto coletivo, as crianças e jovens, com o apoio de suas famílias, continuam a desenvolver as habilidades pedagógicas e artísticas iniciadas nas escolas. Envolvendo-se semanalmente nos ensaios e participando regularmente de apresentações públicas, eles aprofundam seus conhecimentos musicais, progredindo gradualmente para peças mais desafiadoras tecnicamente. Esse processo não apenas contribui para o desenvolvimento individual como cantores, mas também fortalece suas habilidades sociais em um ambiente propício para a exploração de emoções e compartilhamento de vivências com outras crianças e jovens.



As ações do coro não só ampliam os horizontes musicais, mas também fortalecem a autoestima dos participantes. Além disso, o projeto se destaca pela relevância dessas crianças e jovens como agentes transformadores sociais por meio da música, contribuindo para o enriquecimento do tecido social.



Orquestra Infantojuvenil



A Orquestra Infantojuvenil surge com os alunos da rede municipal de educação, que chegam ao Programa Aprendiz Musical trazidos para um primeiro contato com a música e os instrumentos. Vão se habituando e aprendendo sobre palco, a liturgia orquestral, as nomenclaturas de orquestra, e com isso assimilando o que de fato faz um maestro, um regente, um spalla, ou o que é o ritornelo e uma fermata, por exemplo. Como se faz para respirar no início e no fim de cada ato, além de todo conteúdo inicial, eles aprendem nesta etapa. Na Orquestra Infantojuvenil os alunos mais velhos ajudam os mais novos, existe um acolhimento natural. Ninguém melhor do que eles mesmos para se acolherem. Dentro da Casa Aprendiz, os alunos tocam e estudam juntos; os mais experientes ensinam como escrever nas partituras do jeito certo, como afinar o instrumento e toda a iniciação acontece de maneira fluida.

“A Casa Aprendiz é a segunda casa destas crianças, que irão conviver durante anos, aprendendo e se apresentando. Assim como eu, e o coordenador João Victor, podem até seguir no projeto”, disse o Regente Diogo Moura.



Sobre o Programa Aprendiz Musical



O Programa Aprendiz Musical é uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação. A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.



O Aprendiz Musical funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. Um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. Programa Aprendiz Musical, há 22 anos transformando vidas através da educação musical.



Repertório



Orquestra Infantojuvenil, com o Regente Diogo Moura



1.Großer Gott, Wir Loben Dich (Ignaz Franz)

2.O Caderno (Toquinho)

3.Yesterday (The Beatles)

4.Folclore



Coro Infantojuvenil, com o Maestro Miguel Torres



1.Sementes do Amanhã (Gonzaguinha)

2.Salve o Samba (Medley)

3.Suíte de Natal (André Protásio)

4.O Natal é Tempo de Amar (Ernie Rettino e Debby Kerne)



SERVIÇO:



Evento: ‘Concertos na Imprensa’, com a Orquestra e Coro Infantojuvenil Aprendiz

Data: Terça-feira, 06 de dezembro

Horário: 14 horas

Local: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Sala Leila Diniz

Endereço: Rua Professor Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói -

Telefone: (21) 2717-5299

Ingresso: Entrada gratuita